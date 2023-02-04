Объявлены лауреаты премии Grammy
В США состоялась 65-я церемония награждения победителей Grammy.
Бейонсе получила сразу четыре статуэтки в разных номинациях и стала самой титулованной артисткой в истории премии.
В этом году мероприятие, как и предыдущую церемонию, провел южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.
Лауреаты Grammy:
«Альбом года» - Harry’s House (Гарри Стайлс)
«Запись года» - About Damn Time (Лиззо)
«Песня года» - Just Like That (Бонни Рэйт)
«Лучший новый исполнитель» - Самара Джой
«Лучшее сольное поп-исполнение» - Easy On Me (Адель)
«Лучший танцевальный/электронный альбом» - Renaissance (Бейонсе)
«Лучший рэп-альбом» - Mr. Morale & The Big Steppers (Кендрик Ламар)
«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» - Unholy (Сэм Смит и Ким Петрас)
«Лучшая песня в стиле R&B» - Cuff It (Бейонсе)
«Лучший вокальный поп-альбом» - Harry’s House (Гарри Стайлс)
«Лучший вокальный альбом в стиле традиционный поп» - Higher (Майкл Бубле)
«Лучшая танцевальная запись» - Break My Soul (Бейонсе)
«Лучший рок-альбом» - Patient Number 9 (Оззи Осборн)
«Лучшее рок-исполнение» - Broken Horses (Brandi Carlile)
«Лучшее метал-исполнение» - Degradation Rules (Оззи Осборн)
«Лучший современный инструментальный альбом» - Empire Central (Snarky Puppy)
«Лучшее исполнение традиционного R&B» - Plastic Off The Sofa (Бейонсе)
«Лучший прогрессивный R&B-альбом» - Gemini Rights (Стив Лейси)
«Лучший комедийный альбом» - The Closer (Дэйв Шаппелл)
«Лучший фолк-альбом» - Revealer (Мэдисон Каннингем)
«Лучшая кантри-песня» - Til You Can’t (Коуди Джонсон)
«Лучшее музыкальное видео» - All Too Well: The Short Film (Тэйлор Свифт).