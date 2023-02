Объявлены лауреаты премии Grammy

В этом году мероприятие, как и предыдущую церемонию, провел южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

Лауреаты Grammy:

«Альбом года» - Harry’s House (Гарри Стайлс)

«Запись года» - About Damn Time (Лиззо)

«Песня года» - Just Like That (Бонни Рэйт)

«Лучший новый исполнитель» - Самара Джой

«Лучшее сольное поп-исполнение» - Easy On Me (Адель)

«Лучший танцевальный/электронный альбом» - Renaissance (Бейонсе)

«Лучший рэп-альбом» - Mr. Morale & The Big Steppers (Кендрик Ламар)

«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» - Unholy (Сэм Смит и Ким Петрас)

«Лучшая песня в стиле R&B» - Cuff It (Бейонсе)

«Лучший вокальный поп-альбом» - Harry’s House (Гарри Стайлс)

«Лучший вокальный альбом в стиле традиционный поп» - Higher (Майкл Бубле)

«Лучшая танцевальная запись» - Break My Soul (Бейонсе)

«Лучший рок-альбом» - Patient Number 9 (Оззи Осборн)

«Лучшее рок-исполнение» - Broken Horses (Brandi Carlile)

«Лучшее метал-исполнение» - Degradation Rules (Оззи Осборн)

«Лучший современный инструментальный альбом» - Empire Central (Snarky Puppy)

«Лучшее исполнение традиционного R&B» - Plastic Off The Sofa (Бейонсе)

«Лучший прогрессивный R&B-альбом» - Gemini Rights (Стив Лейси)

«Лучший комедийный альбом» - The Closer (Дэйв Шаппелл)

«Лучший фолк-альбом» - Revealer (Мэдисон Каннингем)

«Лучшая кантри-песня» - Til You Can’t (Коуди Джонсон)

«Лучшее музыкальное видео» - All Too Well: The Short Film (Тэйлор Свифт).