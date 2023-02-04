Турецкий порт приостановил работу
Турецкий порт Искендерун на юго-востоке страны поврежден в результате произошедшего ночью землетрясения и временно прекратил работу.
Об этом сообщило Главное управление мореходства Турции на своей странице в Twitter.
«В ходе оценки ущерба, который был нанесен прибрежным объектам в результате землетрясения, было установлено, что произошло обрушение части доков в порту Искендерун. В других наших портах проблем не наблюдается. Кроме Искендеруна, все остальные наши порты продолжают работу», - говорится в заявлении.