Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие дни.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Апшеронском полуострове со второй половины дня 7 февраля по 10 февраля будет дуть сильный северо-западный ветер. 10 февраля ветер стихнет.

8 февраля ожидается облачная, к вечеру дождливая погода, ночью пройдет мокрый снег, 9 февраля - мокрый снег.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет постепенно снижаться на 5-8°, ночью и утром 9-10 февраля ожидается 1-3° ниже нуля.