Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие дни.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Апшеронском полуострове со второй половины дня 7 февраля по 10 февраля будет дуть сильный северо-западный ветер. 10 февраля ветер стихнет.
8 февраля ожидается облачная, к вечеру дождливая погода, ночью пройдет мокрый снег, 9 февраля - мокрый снег.
Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет постепенно снижаться на 5-8°, ночью и утром 9-10 февраля ожидается 1-3° ниже нуля.
Начиная с ночи 7 февраля в западных районах республики, во второй половине дня - в северных районах, а с 8 февраля - в большинстве районов ожидаются осадки в виде снега, временами мокрый снег.
В горных и предгорных районах ожидается снегопад.
Северо-западный ветер усилится. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 8-10°.
До 11 февраля на дорогах будет гололед.