Важные политические заявления посла России в интервью Эйнулле Фатуллаеву анонс

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников выступил со значимыми политическими заявлениями в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

Видеобеседа и печатная версия интервью будут размещены на нашем канале в ближайшие дни.

Посол Бочарников выразил свое отношение к проблемам карабахского урегулирования, Зангезурского коридора, войне в Украине, высказался по другим актуальным вопросам региональной повестки.