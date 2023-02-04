Важные политические заявления посла России в интервью Эйнулле Фатуллаеву анонс
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников выступил со значимыми политическими заявлениями в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.
Видеобеседа и печатная версия интервью будут размещены на нашем канале в ближайшие дни.
Посол Бочарников выразил свое отношение к проблемам карабахского урегулирования, Зангезурского коридора, войне в Украине, высказался по другим актуальным вопросам региональной повестки.
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