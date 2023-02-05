МИД уточняет информацию о двух азербайджанках в Турции

В МИД Азербайджана изучают распространившуюся в соцсетях информацию о том, что из-под завалов в турецком Кахраманмараше, где утром произошло разрушительное землетрясение, вызволены две студентки из Азербайджана.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2 383 человека получили ранения.