Слова Етирмишли успокоили жителей Азербайджана

Етирмишли отметил, что землетрясение в Турции, эпицентр которого находился в Кахраманмараше, длилось более 9 минут, произошло на глубине 8-15 километров: "Поэтому в результате землетрясения было разрушено много зданий".

Говоря о том, возможно ли в Азербайджане сильное землетрясение в ближайшие дни, Етирмишли отметил, что землетрясение в Турции произошло примерно в 700-800 км от границы с Азербайджаном: "Землетрясение, которое произошло на таком расстоянии, не может пробудить сейсмические очаги в нашей стране. Хотя подземные толчки регистрируются в Азербайджане каждый день. Но большинство из них не ощущаются. Поэтому в ближайшие дни в стране не ожидается сильных толчков".

Он также указал, что утверждения об искусственном происхождении землетрясения в Турции не соответствуют действительности. Етирмишли отметил, что землетрясения происходят в результате процессов в недрах земли: "Это не искусственно созданный взрыв, а процесс, происходящий в глубине пород".

Гендиректор Республиканского центра сейсмослужбы порекомендовал перед тем, как строить здания в Баку, изучить сейсмологическое состояние местности. Он отметил, что "нельзя строить здания только на основе карты закладки микрорайона. С этими картами нельзя работать в сейсмоактивных районах. В этом процессе следует прежде оценивать сейсмическую ситуацию".