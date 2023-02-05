Сегодняшнее землетрясение стало самым мощным стихийным бедствием в Турции с 1939 года.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

По его словам, тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. были ранены.

«По последним данным, сегодня магнитуда землетрясения составила 7,7», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что в пострадавших от землетрясения регионах продолжаются поисково-спасательные работы.