В зону бедствия отправились министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер и командующий сухопутными войсками Турции генерал Муса Авсевер.

Санитарные самолеты с тяжелоранеными следуют через созданный «коридор воздушной помощи».

Бригады спасателей и технику в пострадавшие районы перебрасывает также транспортная авиация, включая самолеты типа А400М ВС Турции.

Министерство национальной обороны Турции объявило, что содействует беспрепятственной транспортировке бригад спасателей в зону бедствия, сообщает Anadolu.

Вооруженные силы Турции открыли «воздушный коридор помощи» в зону разрушительного землетрясения с эпицентром в юго-восточной провинции Кахраманмараш.

По словам Акара, помимо неблагоприятных погодных условий посадку воздушных судов осложняет повреждение взлетно-посадочной полосы в ряде аэропортов.

«Кризисный центр работает в усиленном режиме. Задействованы самолеты для перевозки медиков, спасателей и вспомогательной техники», - сообщил глава оборонного ведомства.

«Делаем все для того, чтобы в кратчайшие сроки доставить все необходимое», - подчеркнул он.

Министр сообщил, что в результате землетрясения погибли трое турецких военнослужащих, есть пострадавшие. Статистика по потерям уточняется, сказал Акар.