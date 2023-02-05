Еще один подземный толчок магнитудой 5,9 произошел в Турции в 77 км от города Кахраманмараш, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Кроме того, землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на юго-востоке Турции. По данным турецкого сейсмологического центра Кандилли, эпицентр находился в провинции Малатья, которая ранее тоже пострадала от ночного землетрясения.

Повторные толчки ощущались в Анкаре.

*** 14:39

Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции в 14:24 по местному времени.

Подземные толчки ощущались в Анкаре, а также в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.

Толчки магнитудой 6,3 произошли в Элбистане, в трех километрах от Кахраманмараша.

