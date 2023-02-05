Глава государства сказал, что известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Турции землетрясения глубоко потрясло и опечалило Азербайджан.

Алиев от своего имени лично и от имени азербайджанского народа передал соболезнования президенту Турции, семьям погибших в результате землетрясения и братскому турецкому народу, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент отметил, что случившееся является большим бедствием, и Азербайджан разделяет горе Турции. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.

Эрдоган выразил глубокую признательность за звонок и соболезнования.

Алиев сообщил, что по его поручению в братскую страну уже отправлена команда спасателей в составе 420 человек, которая по прибытии на место происшествия немедленно приступит к работе вместе с турецкими коллегами.

Президент отметил, что в ближайшее время в Турцию также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями.

Эрдоган выразил Алиеву и азербайджанскому народу признательность за братскую поддержку.