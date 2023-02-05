Норвегия выделит Украине миллиарды

По ее данным, королевство планирует обеспечивать как военную, так и гражданскую поддержку Украины.

Власти Норвегии планируют выделить Украине финансовую помощь в размере 75 млрд норвежских крон (около $7,3 млрд) в течение 5 лет.

Власти разрабатывают многолетнюю программу помощи Киеву, которая будет включать в себя как финансирование военного сектора, так и восстановление гражданской инфраструктуры страны.

Издание также сообщило, что Норвегия рассчитывает выделить Украине как минимум 14 млрд крон (около $1,36 млрд) уже в этом году.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил о намерении норвежских властей предоставить «пакет многолетней помощи» Украине и странам, пострадавшим от последствий украинского кризиса. Ожидается, что королевство направит Киеву часть денег, заработанных на экспорте энергоресурсов.