Сенаторов США собирают на тайное собрание из-за китайского «шпионского шара»

Всех сенаторов американского Конгресса созывают на тайный брифинг из-за ситуации с китайским «шпионским шаром». Об этом пишет Politico со ссылкой на слова лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

По его словам, брифинг пройдет 15 февраля. Шумер отметил, что еще не было официального сообщения о брифинге, но, по его информации, на собрании пойдет речь об «отношении США к Китаю».

Политик рассказал, что Китай пытался вернуть воздушный «шпионский шар» домой «как можно скорее» после того, как о нем все узнали.

Шар был сбит над Атлантическим побережьем штата Южная Каролина. Прежде чем долететь до Южной Каролины, объект несколько дней находился над штатом Монтана, где есть ряд важных военных объектов США. Сейчас идет операция по сбору обломков аэростата.