Турецкие спортсмены оказались под завалами

В результате землетрясения игроки турецкой женской волейбольной команды Hatayspor остались под завалами отеля.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, 14 волейболисток оказались под завалами обрушившегося отеля Kırçuval.

В городе Малатья спасатели извлекли из-под завалов трех волейболистов клуба Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor, операция по спасению еще трех спортсменов продолжается.

Под завалами также находится голкипер клуба Yeni Malatyaspor Ахмед Эюп Тюркаслан. Его супругу удалось спасти, поиски 28-летнего спортсмена продолжаются.