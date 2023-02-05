Киев против любого перемирия с Россией, даже временного

«Любая уступка» России будет означать капитуляцию, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, выступив против перемирия с Москвой, в том числе временного.

«Любые уступки - это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет лишь к следующему этапу войны в Украине», - написал Подоляк в Telegram.

По его словам, 11 месяцев боевых действий доказали, что Украина «может дать отпор и устоять».