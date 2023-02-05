Предлагал ли Пашинян «поменять Карабах на Зангезур»?

Отдел информации 16:23

Армянский политолог Арман Григорян, профессор Лихайского университета (США), утверждает, что власти Армении готовы официально признать суверенитет Азербайджана над Карабахом, но для этого хотят, чтобы Баку отозвал свои претензии на Зангезур. По словам Григоряна, данная схема рассматривается в качестве «пакетного урегулирования» отношений между Азербайджаном и Арменией, Запад также выступает за этот вариант. Однако Россия предлагает «поэтапное урегулирование». «Согласно этому [российскому] варианту, поскольку на сегодняшний день невозможно добиться решения вопроса о статусе Карабаха, который удовлетворил бы и Армению, и Азербайджан, данный вопрос нужно отложить, а сначала просто подписать мирный договор. Армению это устраивает больше, чем пакетное решение», – считает эксперт.

Григорян пояснил, что разница между этими подходами заключается также в выборе посредника: «Выбор пакетного варианта предполагает процесс вывода России из региона, что может создать угрозу жесткого противодействия со стороны Москвы». Эксперт также напомнил, что военные расходы Азербайджана в прошлом году увеличились на 40 процентов. Таким образом, баланс сил складывается в еще большей степени не в пользу Еревана. «В таком случае все упирается в позицию России, которая заинтересована в сохранении «армянского Карабаха». В то же время Москва не может признать независимость Карабаха, поскольку это приведет к столкновению с Турцией», – подчеркнул Григорян. Следует отметить, что в соглашении, достигнутом в Праге в октябре прошлого года, Азербайджан и Армения заявляют о признании территориальной целостности друг друга со ссылкой на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Это означает, что Армения признает бывший Нагорно-Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана. С этой точки зрения аргумент о том, что Армения «готова обменять Карабах на Зангезур», изначально кажется абсурдным. Даже если бы такой вариант был предложен, Азербайджан не допустил бы его ни при каких обстоятельствах.