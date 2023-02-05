МИД: Иран не ответил на наше требование наказать террористов

«Мы требовали от Ирана наказать этих террористов. Однако до сих пор Иран не дал никаких вразумительных ответов», - сказал Гаджизаде.

Во время брифинга в МИД также показали интервью с Махиром Имановым и Васифом Тагиевым, сотрудниками службы безопасности азербайджанского посольства, получившими ранения при предотвращении теракта. Они заявили, что иранская полиция бездействовала во время нападения, а больницы отказывались их принимать. Кроме этого, они подчеркнули, что если бы террорист проник к жилые помещения посольства, то число жертв было бы больше, так как это был нерабочий день и в этих жилых помещениях проживало 6 семей.

При этом один из раненых - Васиф Тагиев – отметил, что представители иранской полиции никак не отреагировали на его просьбу оказать помощь представителям охраны посольства, тогда как они сразу стали оказывать помощь террористу, который начал гореть в результате неудачного применения коктейля Молотова. Тагиев также указал, что террорист после задержания дважды угрожал убить его и при этом сотрудники иранской полиции никак не препятствовали террористу.