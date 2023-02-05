Сотрудник охраны о теракте в посольстве Азербайджана

Нападение на посольство Азербайджана в Иране было продуманным и спланированным, говорится в видеоролике, показанном в ходе брифинга МИД Азербайджана в связи с террористическим актом в посольстве страны в Иране 27 января.

На видео Васиф Тагиев, получивший ранения во время инцидента, рассказывает, что позже в новостях услышал, что террорист якобы пришел в посольство «искать свою жену».

«Это ложь. Его целью было совершить теракт. Человек, который пришел искать свою жену, не пришел бы с оружием», - подчеркнул он.

Тагиев также отметил, что террорист выстрелил в него из пистолета. По его словам, пуля, выпущенная из пистолета, вошла ему в челюсть и вышла из-под глаза.