Известного российского телеведущего госпитализировали в тяжелом состоянии

Российского журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких, сообщили российские СМИ.

По данным источника, журналист находится в инфекционной больнице. Несмотря на то что отек спал, Сванидзе подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако помощница Сванидзе, Оксана Ерофеева, в свою очередь, опровергла информацию о том, что журналист находится на аппарате ИВЛ. Больше никаких уточнений она не сделала.

Сам телеведущий пока не выходит на связь с журналистами.