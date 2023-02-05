Министерство молодежи и спорта подготовило видеоролик, посвященный борьбе с наркоманией.

На видео врач-нарколог Замин Алиев говорит, что родители часто долгое время не замечают, что их дети употребляют наркотики. Это происходит из-за того, что взрослые порой не уделяют своим детям достаточного времени и внимания.

Доктор рассказал, как распознать то, что близкий человек принимает наркотики, а также о том, как возникает наркозависимость, как себя ведет наркоман, какие проблемы со здоровьем у него возникают.