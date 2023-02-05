Парламент Турции приостановил свою работу

Великое национальное собрание Турции (парламент) приостанавливает работу на неделю в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны. Об этом сообщил в понедельник глава парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Элиташ.

По его словам, решение поддержано всеми политическими партиями, представленными в парламенте. Элиташ добавил, что законодатели будут находиться в зоне бедствия, чтобы оказать поддержку пострадавшим от землетрясения гражданам.