В украинской разведке назвали, откуда россияне могут пойти в наступление

Российские силы, вероятно, планируют наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье, заявил спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска России будут вести оборону", - цитируют Скибицкого украинские СМИ.

В ГУР также отмечают, что Россия планирует мобилизовать еще от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.