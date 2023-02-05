В украинской разведке назвали, откуда россияне могут пойти в наступление
Российские силы, вероятно, планируют наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье, заявил спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
"Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска России будут вести оборону", - цитируют Скибицкого украинские СМИ.
В ГУР также отмечают, что Россия планирует мобилизовать еще от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.