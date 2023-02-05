Спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в составе 420 человек прибыли в Адану в целях ликвидации последствий произошедшего в Турции сильного землетрясения, заявил журналистам начальник Бакинского регионального центра МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов.

«В настоящее время спасатели направляются из Аданы в регион, где произошло землетрясение, для участия в ликвидации последствий стихийного бедствия. Спасатели МЧС Азербайджана будут находиться рядом с братской Турцией и осуществлять деятельность до полного завершения работ», - сказал Гасанов.