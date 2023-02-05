«Золотой пояс»: азербайджанские боксеры уверенно одолели соперников

В Марокко продолжаются поединки 1/4 финала турнира, проводимого в рамках серии «Золотой пояс» по боксу. На пути к полуфиналу на ринг вышли 4 члена сборной Азербайджана.

Наби Искендеров, выступающий в категории 67 килограммов, выиграл второй подряд поединок. Им были повержены Атомани Баруф (Коморские острова) и Селби Дламини Табисо (Эсватини), причем с разгромным счетом - 5:0. Выходом в полуфинал Искендеров обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Следующим его соперником станет Абдулхаким Акрам.

Уверенно выступает и Сархан Алиев (весовая категория - 71 килограмм), который уверенно одолел Алимами Кристиана Томаса из Сьерра-Леоне и бронзового призера чемпионата мира Сарохатуа Лумбантобинга из Индонезии. Он также обеспечил себе как минимум «бронзу». Следующим соперником Алиева станет Стив Куленгулуки (Демократическая Республика Конго).

Тайфур Алиев (60 килограммов) встретился с Всеволодом Шумковым (Россия), а Мухаммед Абдуллаев (+92 килограмма) - с Диего Ленси (Италия). Оба заняли 5-е место, так как их соперники ранее преодолели этап, и получили 400 рейтинговых баллов.

Отметим, что в 5-й день соревнований на ринг в стадии 1/4 финала выйдут еще 3 азербайджанских боксера. Масуд Юсифзаде (51 килограмм) «протестирует» Дугласа Триндаде (Бразилия), Умид Рустамов (57 килограммов) - Яна Кайседона (Эквадор), а Малик Гасанов (63,5 килограмма) - Габиля Мамедова (Россия).