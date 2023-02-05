Трясет и Казахстан

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 19:02 по местному времени. Эпицентр стихии находился в 628 км к западу от Алматы. Очаг залегал на глубине 5 км.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой 2-3 балла по шкале МSК-64 ощущалось в третьем по величине городе республики Шымкенте с населением более 1,1 млн человек.