Российский бизнесмен, основатель ВЧК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому дуэль.

Такое предложение Пригожин озвучил сегодня ночью, находясь на борту тактического фронтового бомбардировщика Су-24.

Ранее Telegram-канал Пригожина сообщал, что основатель ЧВК «Вагнер» «произвел боевой вылет в качестве штурмана Су-24 для бомбардировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте», во время которого записал видеообращение.

«Завтра сажусь на МиГ-29 (российский многоцелевой истребитель четвертого поколения - ред.). Владимир Александрович, если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (русское название Бахмута – ред.), если нет – прём до Днепра», - сказал в видеообращении Пригожин.