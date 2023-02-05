Путин позвонил Эрдогану

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, повлёкшими многочисленные человеческие жертвы, Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне по соответствующим каналам", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, президент Турции тепло поблагодарил Путина "за столь оперативную и искреннюю реакцию" и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей, указали в Кремле.