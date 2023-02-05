В МИД Азербайджана создан оперштаб в связи с землетрясением в Турции
В связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше и прилегающих к нему провинциях Турции, в Министерстве иностранных дел Азербайджана создан оперативный штаб.
Об этом говорится в сообщении МИД АР.
Гражданам Азербайджана, пострадавшим от землетрясения, и их родственникам просьба обращаться по следующим телефонам и электронной почте:
+994125969449 (с 9:00 до 18:00)
+994503422491 (круглосуточно)
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