В МИД Азербайджана создан оперштаб в связи с землетрясением в Турции

В связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше и прилегающих к нему провинциях Турции, в Министерстве иностранных дел Азербайджана создан оперативный штаб.

Об этом говорится в сообщении МИД АР.

Гражданам Азербайджана, пострадавшим от землетрясения, и их родственникам просьба обращаться по следующим телефонам и электронной почте:

+994125969449 (с 9:00 до 18:00)

+994503422491 (круглосуточно)

[email protected].