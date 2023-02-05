Генсек ООН о возможности мирного урегулирования в Украине

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН по приоритетам работы на 2023 год.

"Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растет. Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами", - сказал он.

"Миру нужен мир. Мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - добавил Гутерриш.

Гутерриш при этом добавил, что конфликты продолжаются и в других странах. Всего же ими на планете затронуты около 2 млрд человек.

"На Ближнем Востоке перспективы урегулирования на основе принципа двух государств далеки как никогда. В Афганистане грубо нарушаются права женщин, и продолжаются атаки террористов. В Сахеле обстановка накаляется с пугающей быстротой. Мьянма переживает новый цикл насилия и репрессий. В Гаити бандитские группировки держат в заложниках всю страну", - сказал генсек организации.