Генсек ООН о возможности мирного урегулирования в Украине
Вероятность мирного урегулирования конфликта в Украине снижается, риск эскалации растет.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН по приоритетам работы на 2023 год.
"Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растет. Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами", - сказал он.
"Миру нужен мир. Мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - добавил Гутерриш.
Гутерриш при этом добавил, что конфликты продолжаются и в других странах. Всего же ими на планете затронуты около 2 млрд человек.
"На Ближнем Востоке перспективы урегулирования на основе принципа двух государств далеки как никогда. В Афганистане грубо нарушаются права женщин, и продолжаются атаки террористов. В Сахеле обстановка накаляется с пугающей быстротой. Мьянма переживает новый цикл насилия и репрессий. В Гаити бандитские группировки держат в заложниках всю страну", - сказал генсек организации.