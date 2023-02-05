Генпрокуратура нагрянула в Республиканскую психбольницу

Генеральная прокуратура Азербайджана проводит следственно-оперативные мероприятия в Республиканской психиатрической больнице Министерства здравоохранения, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в получении взяток заведующим отделом Республиканской психиатрической больницы Гусейном Сеидовым от пациентов", - отмечается в сообщении.

Он брал деньги у пациентов в обмен на выдачу выписок из медицинских документов без лечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сеидову предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В отношении Сеидова на основании решения суда избрана мера пресечения в виде ареста.