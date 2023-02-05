ВСУ ликвидировали российского генерала фото
Минувшей ночью на территории Украины был убит российский генерал.
По данным российских источников, ВСУ ликвидировали генерал-майора воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ Дмитрия Ульянова, который командовал полком мобилизованных россиян из Татарстана.
О гибели российского офицера сообщает Telegram-канал из РФ "Местные. Иваново".
Где именно и при каких обстоятельствах украинские военные ликвидировали Ульянова, пока неизвестно.
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