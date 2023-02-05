ВСУ ликвидировали российского генерала фото

Минувшей ночью на территории Украины был убит российский генерал.

По данным российских источников, ВСУ ликвидировали генерал-майора воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ Дмитрия Ульянова, который командовал полком мобилизованных россиян из Татарстана.

О гибели российского офицера сообщает Telegram-канал из РФ "Местные. Иваново".

Где именно и при каких обстоятельствах украинские военные ликвидировали Ульянова, пока неизвестно.