Мужчина пытался украсть тело Ленина

Пьяный мужчина задержан за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея в центре Москвы, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.