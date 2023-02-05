Отдел информации 20:40

Министерство юстиции США предъявило официальное обвинение трем азербайджанцам, планировавшим убийство иранской диссидентки Масих Алинежад в нью-йоркском районе Бруклин. Один из обвиняемых, 24-летний Халид Мехтиев, осуществлял летом прошлого года тайное наблюдение за домом Алинежад и был вооружен автоматом, двое другие — это Рафет Амиров, гражданин Азербайджана и России, проживающий в Иране, а также гражданин Грузии Полад Омаров, являющийся лидером преступной группировки, действующей в странах Восточной Европы.

«Масих Алинежад предала гласности многочисленные факты нарушения правительством Ирана прав человека, его дискриминационное обращение с женщинами, подавление демократического участия и выражения мнений, а также использование произвольного тюремного заключения, пыток и казней», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, объясняя причины планировавшегося убийства иранской диссидентки. Гарланд также заявил о недопустимости попыток авторитарного режима подорвать защиту и верховенство закона, на которых основана американская демократия. «Мы не потерпим попыток иностранной державы угрожать гражданам США, затыкать им рот или причинить вред, - подчеркнул Меррик Гарланд. - Мы не остановимся ни перед чем, чтобы выявить, найти и привлечь к ответственности тех, кто угрожает безопасности американских граждан». Haqqin.az уже писал, что Халид Мехтиев, гражданин Азербайджана, проживающий в Йонкерсе (штат Нью-Йорк, США), был замечен прошлым летом агентами ФБР возле дома иранской диссидентки Масих Алинежад.

Выяснилось, что Мехтиев несколько раз скрытно наблюдал за её домом, что было заснято камерами видеонаблюдения. Сообщалось также, что Мехтиев планировал убийство Алинежад по заказу иранских спецслужб. На данный момент ФБР завершило расследование дела, установив личности всех участников планировавшегося убийства. Как выяснилось, преступную группу возглавляли Рафет Амиров и Полад Омаров, которые были арестованы на территории Узбекистана и Чехии. В настоящее время завершается процедура экстрадиции Омарова в США. Из опубликованных в американских СМИ деталей этого громкого дела обращает на себя внимание тот факт, что изначально преступники, действовавшие по заказу иранских спецслужб, планировали похитить Алинежад и тайно переправить ее в Иран, где диссидентке был уготован «показательный» судебный процесс с вероятным смертным приговором. И только после того, как агенты ФБР сорвали похищение, группа получила приказ убить Алинежад.