США помогут Турции и Сирии
Президент Джо Байден поручил Агентству США по международному развитию (USAID) и другим ведомствам федерального правительства оценить варианты предоставления помощи наиболее пострадавшим от землетрясения районам в Турции и Сирии.
Об этом говорится в заявлении советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, США глубоко обеспокоены сообщениями о разрушительном землетрясении.
«Мы готовы оказать любую необходимую помощь», – сказал Салливан.
Между тем госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим от землетрясений.
«Я поручил своей команде находиться в тесном контакте с нашими турецкими союзниками и гуманитарными партнерами в ближайшие дни, чтобы определить, в чем нуждается регион, - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента. - Наша первая помощь Турции уже оказывается, а поддерживаемые США гуманитарные организации в Сирии борются с последствиями землетрясений по всей стране».
Он выразил глубокие соболезнования Турции и Сирии в связи с трагической гибелью людей и разрушениями.