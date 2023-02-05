США помогут Турции и Сирии

Президент Джо Байден поручил Агентству США по международному развитию (USAID) и другим ведомствам федерального правительства оценить варианты предоставления помощи наиболее пострадавшим от землетрясения районам в Турции и Сирии.

Об этом говорится в заявлении советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, США глубоко обеспокоены сообщениями о разрушительном землетрясении.

«Мы готовы оказать любую необходимую помощь», – сказал Салливан.