Дело об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет через два-три дня направлено в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

"Конечно, мы это (решение Тбилисского городского суда об отказе освободить Саакашвили из заключения по состоянию здоровья – ред.) обжалуем в апелляционном суде только для того, чтобы этапы были пройдены быстро, и через два-три дня, согласно пункту 39 регламента, дело будет направлено в Страсбургский суд", - сказал Хачапуридзе.

*** 20:50

Тбилисский городской суд отклонил ходатайство защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его освобождении из заключения по состоянию здоровья.

Соответствующее решение озвучил судья Георгий Аревадзе на заседании, которое в прямом эфире транслировали местные телеканалы.

"Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора", - сказал Аревадзе.