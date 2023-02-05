Украинский офицер о битве за Бахмут

"Враг занял частично город: промзону и частный сектор по реку. Ему действительно удается прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. Сейчас город постоянно, систематически находится под вражеским минометным огнем", - сказал командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский "Настоящему времени".

Украинский офицер рассказал в эфире телеканала "Настоящее время", что россияне заняли больше трети территории города, и обстановка там, по словам офицера, "объективно тяжелая".

Речка Бахмутка делит Бахмут на две неравные части. Восточная состоит в основном из частных домов, а по ее северному краю располагается промышленная зона. О боях в этих районах постоянно сообщалось уже несколько месяцев.

Часть города к западу от Бахмутки ощутимо больше, и центр находится в этой части. Например, здание городского совета Бахмута расположено примерно в 600 метрах на запад от речки.

По словам Ярославского, россияне взяли под огневой контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Бахмут, и пытаются окончательно перерезать пути снабжения города.

Офицер также подтвердил, что теперь Бахмут штурмуют не бойцы ЧВК "Вагнер", а регулярные части.

"Они разговаривают на профессиональном военном языке. Это действительно все критерии и действия, подтверждающие, что это регулярная армия Российской Федерации. Да, она обученная – это нельзя недооценивать. Даже если это мобилизованные, они частично разбавлены – больше это регулярщики. Но они обучены, они работают глазами в воздухе точно так же, как и мы. Работают дронами, систематически просматривают все территории. Они обучаются. Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", - сказал он.