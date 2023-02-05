Обе команды доигрывали матч в неполных составах. На 68-й минуте футболист «Сабаха» Джон Ирасабаль получил прямую красную карточку. А на 78-й минуте Рахид Амиргулиев удостоился второго «горчичника» и оставил в меньшинстве «Сабаил».

На 4-й минуте Джой Ленс Микелс открыл счет в матче. Давит Волков на 10-й минуте упрочил преимущество хозяев. Волков же на 31-й минуте довел счет до крупного. Ну а точка в матче была поставлена на 83-й минуте после гола Эммануэля Апе.

Интересно, что после зимнего перерыва «Сабах» одержал в Премьер-лиге три подряд победы, забив девять и не пропустив ни одного гола. До «Сабаила» были обыграны «Нефтчи» (2:0) и «Габала» (3:0).

В целом же победная серия «Сабаха» в чемпионате достигла четырех матчей: 23 декабря подопечные Мурада Мусаева разгромили со счетом 6:0 «Сумгаит». Таким образом, «Сабах» выиграл последние четыре матча с общим счетом 15:0.

Благодаря победе над «Сабаилом» «Сабах» сократил отставание от «Карабаха» до 5 очков. Агдамцы, напомним, в этом туре упустили победу в Гяндже в матче с «Кяпязом» - 1:1. И уже 11 февраля «Сабах» в рамках 22-го тура отправится в гости к «Карабаху». В случае победы отставание сократится до 2 очков, и борьба за чемпионство фактически начнется с нуля.

В другом матче сегодняшнего дня «Шамахы» дома уступила «Туран-Товузу» - 0:1. Единственный гол на 55-й минуте забил Тарлан Гулиев.