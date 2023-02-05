Мурад Мусаев бросает вызов Гурбану Гурбанову «Сабах» громит соперников - 15:0!
Сегодня двумя матчами завершился 21-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Главный преследователь «Карабаха» «Сабах» одержал очередную уверенную победу. Команда Мурада Мусаева на своей «Банк Республика Арене» со счетом 4:0 разгромила «Сабаил».
На 4-й минуте Джой Ленс Микелс открыл счет в матче. Давит Волков на 10-й минуте упрочил преимущество хозяев. Волков же на 31-й минуте довел счет до крупного. Ну а точка в матче была поставлена на 83-й минуте после гола Эммануэля Апе.
Обе команды доигрывали матч в неполных составах. На 68-й минуте футболист «Сабаха» Джон Ирасабаль получил прямую красную карточку. А на 78-й минуте Рахид Амиргулиев удостоился второго «горчичника» и оставил в меньшинстве «Сабаил».
Интересно, что после зимнего перерыва «Сабах» одержал в Премьер-лиге три подряд победы, забив девять и не пропустив ни одного гола. До «Сабаила» были обыграны «Нефтчи» (2:0) и «Габала» (3:0).
В целом же победная серия «Сабаха» в чемпионате достигла четырех матчей: 23 декабря подопечные Мурада Мусаева разгромили со счетом 6:0 «Сумгаит». Таким образом, «Сабах» выиграл последние четыре матча с общим счетом 15:0.
Благодаря победе над «Сабаилом» «Сабах» сократил отставание от «Карабаха» до 5 очков. Агдамцы, напомним, в этом туре упустили победу в Гяндже в матче с «Кяпязом» - 1:1. И уже 11 февраля «Сабах» в рамках 22-го тура отправится в гости к «Карабаху». В случае победы отставание сократится до 2 очков, и борьба за чемпионство фактически начнется с нуля.
В другом матче сегодняшнего дня «Шамахы» дома уступила «Туран-Товузу» - 0:1. Единственный гол на 55-й минуте забил Тарлан Гулиев.
Напомним результаты еще двух матчей 21-го тура: «Зиря» - «Габала» - 2:2, «Нефтчи» - «Сумгаит» - 2:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 57 очков (21 матч)
2. «Сабах» - 52 (21)
3. «Нефтчи» - 44 (21)
4. «Зиря» - 32 (21)
5. «Габала» - 27 (21)
6. «Туран-Товуз» - 20 (21)
7. «Шамахы» - 16 (21)
8. «Сумгаит» - 15 (21)
9. «Кяпяз» - 14 (21)
10. «Сабаил» - 13 (21).