Операции на нефтяном терминале в Джейхане приостановлены
Операции на нефтяном терминале Джейхан на юге Турции приостановлены.
Об этом Reuters заявил представитель Министерства энергетики Турции.
По его словам, трубопровод Киркук-Джейхан, по которому иракская нефть транспортируется в Джейхан, и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому азербайджанская нефть транспортируется в Турцию, не были повреждены.
Транспортировка нефти по этим трубопроводам продолжается.
Отметим, что нефтяной терминал Джейхан расположен в 155 км от эпицентра землетрясения.