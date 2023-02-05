Операции на нефтяном терминале в Джейхане приостановлены

Об этом Reuters заявил представитель Министерства энергетики Турции.

Операции на нефтяном терминале Джейхан на юге Турции приостановлены.

По его словам, трубопровод Киркук-Джейхан, по которому иракская нефть транспортируется в Джейхан, и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому азербайджанская нефть транспортируется в Турцию, не были повреждены.

Транспортировка нефти по этим трубопроводам продолжается.

Отметим, что нефтяной терминал Джейхан расположен в 155 км от эпицентра землетрясения.