Посол об азербайджанских студентах в Турции
Четверо азербайджанских студентов, получающих образование в Малатье, числятся пропавшими без вести.
Об этом в интервью AzTV сказал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.
"В Кахраманмараше у нас получают образование 100 студентов. Мы связались с ними, у них все в порядке. К сожалению, четыре студента, находившихся в здании в Малатье, обрушившемся в результате землетрясения, пока числятся пропавшими без вести", - сказал посол.
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