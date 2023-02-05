С целью ликвидации последствий сильного землетрясения из Азербайджана в Турцию будут отправлены еще два самолета с гуманитарным грузом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На первом самолете в район землетрясения будет отправлен мобильный полевой госпиталь МЧС, оснащенный медицинским оборудованием и принадлежностями.

Госпиталь состоит из 4 функциональных отделений (приемно-распределительное, лабораторное, хирургическое и интенсивной терапии), 3 вспомогательных контейнеров и 3 надувных модулей. Он обеспечивает надлежащие условия для обследования, операций и лечения наиболее тяжело раненых и больных.

В полевом госпитале будет работать профессиональный медперсонал МЧС. Он оснащен всеми необходимыми медицинскими препаратами.

На втором самолете в Турцию будут отправлены палатки, постельное белье, обогреватели и другое оборудование для размещения людей, пострадавших от разрушений.

"Ведется подготовка к отправке самолетов завтра утром", - отмечается в сообщении.