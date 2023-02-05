Эрдоган объявил общенациональный траур

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны.

Соответствующий указ главы государства распространила его пресс-служба.

"6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране. Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах", - говорится в документе.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции составляет 1 651, еще 11 119 человек пострадали.