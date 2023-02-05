Белый дом о злополучном аэростате

"Нам стало известно по меньшей мере о трех случаях, когда разведывательные аэростаты КНР пролетали в воздушном пространстве США. Судя по имеющимся у нас свидетельствам, в течение короткого времени, это совсем не было похоже на то, что мы наблюдали на прошлой неделе", - сказал он.

Он подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что китайские аэростаты как минимум три раза были зафиксированы над территорией Соединенных Штатов до прихода к власти нынешней администрации.

Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Власти США ранее фиксировали заход китайских аэростатов в свое воздушное пространство, однако подобные инциденты в прошлом несопоставимы с недавней ситуацией.

Кирби также уверен, что ситуация со сбитым китайским аэростатом не улучшает отношения Вашингтона и Пекина, поэтому стороны вернутся к обсуждению визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в подходящий момент.

"Очевидно, что этот инцидент не помог этому процессу (налаживанию отношений между США и КНР – ред.)", - сказал он.

Говоря о возможном визите Блинкена в Пекин, Кирби отметил, что "он был отложен, а не отменен", и что вопрос визита госсекретаря в Китай будет решен "в подходящее время".

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата, так как Вашингтон намерен их изучать для понимания возможностей летательного аппарата КНР.

"Нет таких намерений или планов по возвращению", - сказал он.

По словам Кирби, США намерены изучить обломки аэростата, так как "это потрясающая возможность лучше понять его возможности".