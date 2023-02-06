Кадыров: После Украины на карте Польша!
В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания «СВО» Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!
Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, «намерение» «денацифицировать» и «демилитаризировать» Польшу у него есть.
«Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши», - считает Кадыров.
«Так что поляки вовремя спохватились. Да и политическая обстановка у них сейчас сложная. В июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии, который каждый раз привлекает все больше и больше участников. По мне, так этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь. Проси, Польша, проси у своих хозяев», - написал он.