В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания «СВО» Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, «намерение» «денацифицировать» и «демилитаризировать» Польшу у него есть.