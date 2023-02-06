Кирби: Россия продолжает получать иранские беспилотники

По его словам, "отношения между Ираном и РФ в оборонной сфере расширяются и углубляются" и "явно указывают на то, что хотят производить больше обменов друг с другом".

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что у Вашингтона "нет никаких сомнений в том, что Россия все еще продолжает получать от Ирана беспилотники" для их использования на Украине.

"Столь же значительную обеспокоенность вызывает и то, что Россия может искать способы для улучшения возможностей Ирана на Ближнем Востоке. Так что эти развивающиеся отношения в сфере обороны плохи не только для украинцев, но могут быть также чем-то плохим для наших партнеров и друзей на Ближнем Востоке, если действительно окажется, что Россия может предоставить дополнительные возможности иранским ВС", - полагает представитель Белого дома.

Отметим, что Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования в Украине.