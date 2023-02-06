Зеленский поедет в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в четверг приехать в столицу Бельгии и Евросоюза Брюссель.

Об этом сообщает бельгийское агентство Belga.

В Брюсселе украинский лидер примет участие в предстоящем саммите руководителей государств Евросоюза. Он пройдет 9-10 февраля и соберет президентов и глав правительств европейских государств.

Конкретная программа пребывания Зеленского в Брюсселе держится в тайне, поскольку украинские спецслужбы обеспокоены вопросами обеспечения безопасности главы государства.

Между тем Европейский совет подтвердил приглашение Зеленского на саммит ЕС. Об этом сообщил в Twitter представитель председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля Баренд Лейтс.