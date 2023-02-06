Швеция и Дания выделили более $2 млн в помощь Турции и Сирии

Швеция выделяет Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 7 млн крон ($657 тыс.) на экстренную помощь в преодолении последствий землетрясений в Турции и Сирии.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

"Швеция немедленно выделяет 7 млн крон Красному Кресту на гуманитарную помощь Турции и Сирии, - пояснил он. - 5 млн будет направлено Красному Полумесяцу Турции, 2 млн - Сирии".

Стокгольм также отправляет палатки, оборудование и временное жилье пострадавшим и оказывает экспертную помощь. Правительство подчеркивает, что готово в дальнейшем оказать дополнительную помощь Турции и Сирии в случае необходимости.

В Дании также объявлено о выделении Турции и Сирии 10 млн крон ($1,44 млн). Средства пойдут на воду, еду и палатки для пострадавших, а также на работы по ликвидации последствий землетрясений. Деньги будут распределяться через организации, с которыми работает Дания, сообщил Ritzaus Bureau министр по вопросам развития Дан Йоргенсен. Правительство королевства отмечает, что размер помощи может быть увеличен.