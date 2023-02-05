Экс-премьер Британии: Я не безрассудна, чтобы...

"Я не безрассудна, чтобы возвращаться на Даунинг-стрит", - сказала она в интервью, добавив, что не жалеет о своем премьерском опыте.

На вопрос журнала The Spectator о возможном участии в борьбе за пост главы правительства в будущем Трасс ответила отрицательно.

При этом Трасс отметила, что хочет продолжать работу в качестве депутата Палаты общин британского парламента и продвигать свою экономическую программу по снижению налогов в интересах Соединенного Королевства.

Она также подчеркнула, что будет оказывать поддержку своему преемнику на посту премьера Риши Сунаку.

Рассуждая о своей деятельности в должности главы правительства, Трасс признала, что допустила ряд ошибок: в частности, она охарактеризовала свое решение сократить максимальную ставку подоходного налога с 45% до 40% как слишком резкую меру.

В то же время бывший премьер рассказала, что была удивлена заявлениями президента США Джо Байдена, который публично раскритиковал ее экономическую программу. Трасс уточнила, что не спрашивала у главы Белого дома о причинах его поступка. 16 октября 2022 года Байден заявил, что с самого начала считал ошибочным экономический план, предложенный Трасс.

Трасс объявила о своей отставке 20 октября 2022 года после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства коллег по правящей Консервативной партии. Всего на посту премьер-министра она провела 49 дней, установив антирекорд. Новым главой правительства 25 октября стал бывший министр финансов Риши Сунак.