Премьер Молдовы о вступлении страны в ЕС
Власти Молдовы надеются, что переговоры о вступлении страны в Европейский союз могут начаться уже до конца нынешнего года.
Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица по итогам переговоров, которые она провела в ходе рабочего визита в Брюссель с главой Европарламента Робертой Метсолой.
"Мы надеемся, что процесс переговоров начнется как можно быстрее - до конца года. Мы продуктивно обсудили усилия Молдовы в выполнении условий, сформулированных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС", - сказала Гаврилица на брифинге.
В свою очередь, глава Европарламента отметила, что "процесс евроинтеграции включает в себя множество этапов, однако Молдова может рассчитывать на помощь европейских властей на каждом из них".
Она пообещала, что ЕС выполнит свои обязательства и предоставит Молдове макрофинансовую помощь в 145 млн евро, что увеличит общую сумму поддержки республике до 600 млн евро.
Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в сообщество. Его получение является началом пути в ЕС. Для запуска переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и урегулирование приднестровской проблемы, однако президент Молдовы Майя Санду надеется, что страну примут в ЕС уже к 2030 году.