Премьер Молдовы о вступлении страны в ЕС

Власти Молдовы надеются, что переговоры о вступлении страны в Европейский союз могут начаться уже до конца нынешнего года.

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица по итогам переговоров, которые она провела в ходе рабочего визита в Брюссель с главой Европарламента Робертой Метсолой.

"Мы надеемся, что процесс переговоров начнется как можно быстрее - до конца года. Мы продуктивно обсудили усилия Молдовы в выполнении условий, сформулированных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС", - сказала Гаврилица на брифинге.