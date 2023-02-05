Зеленский: Украина противодействует попыткам окружить Бахмут

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел очередное заседание Ставки – много вопросов. Ключевое – наши действия на передовой. В Донецкой области и других направлениях. Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите, попыткам оккупанта окружить город и сломать там нашу оборону. Противодействуем. И я благодарю каждого воина, который своей стойкостью обеспечивает это противодействие!», - сказал Зеленский.

По его словам, на Ставке также обсуждались, в частности, вопросы обеспечения боеприпасами.

«Артиллерия – это один из ключевых факторов», - сказал президент.