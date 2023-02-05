Украинские трейдеры начали импортировать газ из Европы через Молдову

"Украинские заказчики услуг по транспортировке газа вслед за иностранными коллегами осуществляют импорт газа из стран Европы через Молдову с последующей закачкой газа в украинские ПГХ", - говорится в сообщении.

Об этом сообщается на сайте ООО "Оператор газотранспортных систем (ГТС) Украины".

Украинские трейдеры начали осуществлять импорт газа из европейских стран через Молдову и закачивают топливо в украинские подземные газохранилища (ПГХ).

В компании отметили, что "на сегодняшний день Украина имеет возможность осуществлять виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы, ключевая предпосылка - наличие ресурса в системе".

12 января "Оператор ГТС" сообщил, что Украина получила возможность осуществлять виртуальный реверс газа в точке соединения ГТС с Молдовой - соответствующее решение приняло молдавское правительство. Ранее этот механизм использовался преимущественно заказчиками из самой Молдовы, а теперь международные партнеры Украины получили возможность хранить газ, доставленный в СПГ-терминалы в Греции или Турции, в украинских ПГХ.

1 февраля газотранспортный оператор "Молдоватрансгаз" сообщил, что успешно протестировал поставки газа в Украину из Евросоюза в режиме виртуального реверса.