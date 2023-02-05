Украинские трейдеры начали импортировать газ из Европы через Молдову
Украинские трейдеры начали осуществлять импорт газа из европейских стран через Молдову и закачивают топливо в украинские подземные газохранилища (ПГХ).
Об этом сообщается на сайте ООО "Оператор газотранспортных систем (ГТС) Украины".
"Украинские заказчики услуг по транспортировке газа вслед за иностранными коллегами осуществляют импорт газа из стран Европы через Молдову с последующей закачкой газа в украинские ПГХ", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что "на сегодняшний день Украина имеет возможность осуществлять виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы, ключевая предпосылка - наличие ресурса в системе".
12 января "Оператор ГТС" сообщил, что Украина получила возможность осуществлять виртуальный реверс газа в точке соединения ГТС с Молдовой - соответствующее решение приняло молдавское правительство. Ранее этот механизм использовался преимущественно заказчиками из самой Молдовы, а теперь международные партнеры Украины получили возможность хранить газ, доставленный в СПГ-терминалы в Греции или Турции, в украинских ПГХ.
1 февраля газотранспортный оператор "Молдоватрансгаз" сообщил, что успешно протестировал поставки газа в Украину из Евросоюза в режиме виртуального реверса.