Спикер Милли Меджлиса выразила соболезнование Турции
Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова направила главе Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафе Шентопу письмо соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения.
Как сообщили haqqin.az в Отделе по связям с общественностью и прессы ММ, в послании спикер выразила соболезнования от имени азербайджанских парламентариев родным и близким погибших, спикеру ВНСТ, всему братскому турецкому народу, и пожелала скорейшего выздоровления раненым.